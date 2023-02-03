Импорт тока может закрыть до 50% дефицита в энергосистеме: есть ли возможность у ЕС и откуда брать средства Украине

У Европейского Союза (ЕС) достаточно мощностей, чтобы поставлять необходимые объемы электроэнергии в Украину. При этом ключевым вопросом является цена этого тока.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин. Он отметил, что большой вопрос – смогут и захотят ли украинцы платить больше за электроэнергию.

"У ЕС есть такая возможность сейчас (экспортировать. – Ред.). То есть достаточно мощностей для того, чтобы удовлетворить тот объем спроса, который есть в Украине, но здесь ключевой вопрос – цена. У нас сейчас действует мораторий на электроэнергию, то есть тарифы во время войны держатся на одном же уровне. Есть вопрос: повышение тарифов приведет к тому, что потребитель сможет и будет ли платить больше? А какой будет реакция украинского поколения, работающего в условиях низких цен по мораторию? Поэтому вопрос действительно трудный. Также еще вопрос по поводу спроса среди граждан. Есть проблема с верификацией людей, есть проблема с тем, что многие уехали, также проблема с адресной помощью", – отметил Рябчин.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявил о том, что импорт электроэнергии из Европы может закрыть до 40-50% дефицита, который сейчас находится в энергосистеме Украины.

"Есть определенное ограничение с европейской стороны на импорт, и оно связано с тем, что европейцы хотят увеличивать импорт постепенно, чтобы он не создавал технических проблем для их энергосистемы. Мы сейчас боремся за то, чтобы это увеличение происходило как можно быстрее и как можно большими шагами. По нашим оценкам этот лимит, доведенный сегодня европейцами совокупно для Украины и Молдовы, можно увеличить по крайней мере в 2-2,5 раза", – сказал Кудрицкий в эфире телемарафона.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии, в связи с чем во всех областях 3 февраля применяются отключения света согласно доказанным лимитам. В частности, имеющийся объем производимого электричества делится на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры, а также покрытие потребностей промышленности и населения.

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