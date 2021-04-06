США введут санкции против Турции за сделки с Россией

Государственный департамент США введет санкции против турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) за сделки с российским оборонным сектором.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Федеральный реестр США.

В связи с этим Блинкен определил санкции, которые должны в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) действовать в отношении SSB, его главы Исмаила Демира и ещё трёх руководителей.

Так, американцам запрещается вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, власти США не будут выдавать визы этим людям.

В отношении SSB среди выбранных Блинкеном опций санкций, в частности, вводятся запреты на экспорт американской продукции. Запрещается выдавать SSB кредиты более чем на $10 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кремле пообещали отреагировать на новые санкции Киева в соответствии с собственными интересами и заявили, что так места для взаимности в отношениях России и Украины "скоро совсем не останется".