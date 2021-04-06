США введуть санкції проти Туреччини за угоди з Росією

Державний департамент США введе санкції проти турецького Управління оборонної промисловості (SSB) за угоди з російським оборонним сектором.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що SSB кілька років тому "провело істотну транзакцію" з Росією. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Федеральний реєстр США.

У зв'язку з цим Блінкен визначив санкції, які повинні в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) діяти щодо SSB, його голови Ісмаїла Демір і ще трьох керівників.

Так, американцям забороняється вести справи з цими громадянами Туреччини. Активи фігурантів списку в США заморожуються, влада США не буде видавати візи цим людям.

Відносно SSB серед обраних Блінкеном опцій санкцій, зокрема, вводяться заборони на експорт американської продукції. Забороняється видавати SSB кредити більш ніж на $10 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Кремлі пообіцяли відреагувати на нові санкції Києва відповідно до власних інтересів і заявили, що так місця для взаємності у відносинах Росії і України "скоро зовсім не залишиться".