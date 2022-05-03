Президент РФ Владимир Путин не ожидал подобных санкций в отношении России, принимая решение о полномасштабной войне против Украины. По его плану он должен был повторить сценарий аннексии Крыма.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию второй части интервью в рамках проекта "Орестократия" можно будет прочесть 4 мая. Первую часть интервью можно прочитать здесь.

"После аннексии Крыма что было? Да ничего, какие-то такие плюшевые санкции. Поэтому, когда Путину показали весь список, он решил, что введение санкций и в этот раз будет идти так же: потихонечку, помаленечку, а потом обернулись – меня уже и нету. Цап-царап, а там Янукович! Я думаю, что в этом была логика. Он не считал, что санкции будут насколько сильными", – говорит Алексашенко.

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Также Путин не ожидал так называемых "моральных санкций". Когда компании в знак поддержки Украины и для того, чтобы не ассоциироваться с российским агрессором, сами принимали решение покинуть рынок РФ.

"И того, что называют моральными санкциями, когда западные компании уходят с российского рынка не потому, что против РФ ввели санкции, а потому что они не считают для себя возможным зарабатывать на крови, точно никто не ожидал. Для всех оказалось сюрпризом, что не только BP (British Petrolium) со своим вложениями в "Роснефть", но и 100 с лишним компаний", – говорит экс-замминистра.

Также по мнению эксперта у Путина была и есть неадекватная информация о состоянии российской технологической мысли и о том, что называется импортозамещением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.