Сравнивать финансовые результаты D.Trading 2020 года с 2019 некорректно, – Бутенко

Компания D. Trading начала полноценную работу с июля 2019 года. Сравнивать финансовые результаты компании за 2020 год с 2019 некорректно.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина заявил генеральный директор D. Trading Виталий Бутенко.

"Очень громкими заголовками стали финансовые показатели компании в сравнении с 2019 годом: чистый доход возрос на 56% или 22,7 млрд грн, а чистая прибыль в 34 раза. На самом деле сравнение результатов финансовой деятельности компании D.Trading 2020 года с 2019 годом является нерелевантным, поскольку компания была создана в январе 2019 года, а полноценную операционную деятельность на рынке смогла начать осуществлять уже с запуском новой модели рынка с 1 июля 2019 года", - заявил Бутенко.

Глава компании отметил, что в 2020 году чистый доход от реализации продукции компании составил 63,33 млрд грн, чистая прибыль - 1,59 млрд грн. В государственный бюджет перечислен налог на прибыль в сумме 645,3 млн грн.

"Рост доходов компании обусловлен в значительной степени увеличением выручки от продажи газа (объемы продаж в 2020 году газа увеличился на 380%). Также в 2020 году произошел незначительный рост продаж электроэнергии, хотя и со снижением маржинальности данного продукта", - добавил Бутенко.

Он также отметил, что компания осуществляет оптовую торговлю тремя видами энергоресурсов (электроэнергией, газом и углем) на 6 рынках: Украина, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова. Кроме экспортных операций, D. Trading выступает как трейдер на мировых рынках энергоресурсов.

Таким образом, финансовые результаты компании в определенной степени является результатом успешной работы на международных рынках.

"В связи с этим, сравнивая финансовые показатели D. Trading с другими трейдерами, которые работают на украинском рынке, стоит учитывать фактор международной деятельности нашей компании", - подытожил Бутенко.