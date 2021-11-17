Составлен портрет типичного клиента программы 'Доступная ипотека 7%'

Банк " Глобус " составил портрет типичного заемщика по программе " Доступная ипотека 7% " , а также рассказал о том, какое жилье его интересует.

Инициированная Президентом Украины программа "Доступная ипотека 7%" продолжает выполнять свое главное предназначение – сделать собственное жилье доступным для украинцев, а вместе с тем способствовать развитию экономики Украины путём усовершенствования финансовых услуг и увеличения объемов строительства.

Банк "Глобус" – один из лидеров программы на рынке нового жилья – собрал данные за 9 месяцев работы, на основе которых вырисовывается образ среднестатистического участника программы.

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Так, чаще всего ипотечные кредиты берут в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях. Более 60% ссуд приходится на семьи из двух и более человек. Средний размер кредита по программе – 850 тыс. грн.

Доступной ипотекой заинтересовались все возрастные группы – самым молодым клиентом банка оказался 22-летний парень, а самым старшим – 59-летний мужчина. Наиболее распространенный возраст заемщиков составляет 30-40 лет. К тому же средний размер дохода клиентов, взявших кредит в банке "Глобус", составляет 25 тыс. грн.

Женщины становились участницами программы почти так же часто, как и мужчины, однако уровень дохода последних в среднем несколько выше. Соответственно, мужчины при оформлении ссуды осуществляют больший (31% от стоимости недвижимости) собственный взнос. Средний размер личного взноса участника программы составляет 29%. Заметим, что максимальная сумма ипотечного кредита, предусмотренная Программой, составляет 2 000 000 грн, а первый взнос собственных средств заемщика – 15% от стоимости предмета ипотеки.

Чаще украинцы берут кредит на 1 и 2-комнатные квартиры общей площадью около 50-55 м².

Напомним, что 3 ноября 2021 г. банк "Глобус" выдал 1000-ный кредит в рамках реализации президентской программы "Доступное жилье 7%". "Собственное жилье – это базовая потребность каждого человека. Украинцы традиционно предпочитают свою квартиру и свой дом. " Доступная ипотека 7% " помогает им реализовать свою мечту. Сегодня – это первая тысяча счастливых семей, а год спустя, при правильном подходе, эта цифра может вырасти в десятки раз. Глобус Б анк, как банк, работающий на первичном рынке, хорошо понимает, что появление нового современного жилья помогает бурно развиваться не только строительной, но и всем смежным отраслям. Она дает столь необходимые украинцам рабочие места и является драйвером украинской экономики. Новая квартира – это всегда праздник и счастливые улыбки. Работая с ипотекой, мы радуемся вместе с нашими заемщиками", – говорит Председатель Правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.