Соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку-2" предполагает санкции для РФ в случае давления на Украину – Bloomberg

Проект соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2" предполагает санкции и другие ответные меры в отношении России в случае ее давления на Украину. Пока это лишь черновой вариант сделки, но страны готовы к его подписанию.

Об этом пишет издание Bloomberg, в распоряжении которого оказался документ. Согласно соглашению, Германия примет неопределенные национальные меры, если РФ попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Одновременно она будет настаивать на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Высокопоставленный американский чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что формулировка о "неопределенных национальных мерах" была намеренно двусмысленной, потому что администрация не хотела давать России дорожную карту своего ответа на любое злонамеренное поведение. Он не исключил, что такие действия могут включать ограничение поставок газа из России в Германию.

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у него нет окончательных деталей соглашения, которые он мог бы озвучить, но "немцы выдвинули полезные предложения, и мы смогли добиться прогресса в шагах по достижению этой общей цели".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме призвали Украину "сохранять спокойствие" относительно вопроса строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако украинской стороне такое решение не нравится.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. Источник добавил, что Киев по-прежнему категорически против этого газопровода.

Ранее Reuters узнало, что США и Германия достигли договоренностей вокруг "Северного потока-2". Одним из пунктов соглашения стало увеличение финансирования Украины.

Также источники агентства добавили, что стороны приблизились к соглашению, которое позволит не возобновлять отмененные санкции против оператора газопровода и его исполнительного директора.