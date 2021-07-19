США и Германия договорились увеличить инвестиции в Украину из-за 'Северного потока-2' – Reuters

США и Германия достигли договоренности вокруг российского газопровода "Северный поток-2". Одним из пунктов является увеличение финансирования Украины, которая пострадает от завершения строительства.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что официально о сделке должны объявить в ближайшие дни.

По словам собеседника, в целом "все выглядит хорошо", однако переговоры еще не завершены.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие подробностей соглашение, уже известно, что одним из ключевых компонентов станет увеличение инвестиций обеих стран в Украину. Они будут направлены на поддержку энергетической трансформации, энергоэффективности и энергетической безопасности государства.

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В то же время пока неясно, речь идет о частных или государственных инвестициях.

Еще один источник агентства сказал, что стороны приблизились к соглашению, которое позволит не возобновлять отмененные санкции против оператора газопровода и его исполнительного директора.

Ранее СМИ писали, что правительство Германии разработало несколько вариантов компенсации для Украины в случае завершения строительства и запуска "Северного потока-2".

Тогда отмечалось, что это могут быть: помощь в строительстве "зеленых" электростанций и сбыте этой электроэнергии; инвестиции в модернизацию нашей ГТС; сотрудничество в сфере исследований водорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину. По ее словам, наша страна должна оставаться страной-транзитером природного газа. Она подчеркнула, что Германия будет принимать меры, если Россия станет мешать Украине осуществлять транзит газа. Также политик отметила, что у нее с Байденом разные взгляды на СП-2.