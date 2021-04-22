Славянскую ТЭС отключили от энергосистемы из-за аварии на энергоблоке

Славянская ТЭС ("Донбассэнерго") отключилась от энергосистемы из-за аварии на энергоблоке №7.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Аварийная ситуация произошла на энергоблоке, который только 15 апреля был подключен к энергосистеме после трехмесячного ремонта, вызванного повышенной вибрацией в турбоустановке.

По состоянию на 10:15 четверга, нагрузка на Славянскую ТЭС составляет 0 МВт: энергоблок №3 находится в резерве, энергоблок №7 в аварийном ремонте.

Напомним, в отопительный сезон 2020-2021 года наблюдалась повышенная аварийность блоков угольных электростанций из-за повышенной нагрузки и недофинансирования ремонтных кампаний летом 2020 г.

По расчетам "Центра Разумкова", демпинговый импорт и ценовые ограничения, введенные НКРЭКУ, в текущий момент лишают генерирующие компании средств на ремонт оборудования и закупку топлива, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.