Шмыгаля попросили объяснить блокировку 3 млрд для ВИЭ на счетах 'Гарпока'

Кабинет министров Украины должен объяснить причины блокировки 3 млрд грн, которые должны были быть оплачены компании ДТЭК ВИЭ, но безосновательно были заблокированы на счетах госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом говорится в письме Совета бизнес-омбудсмена к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Как отмечается, соответствующее письмо Совета бизнес-омбудсмена является реакцией на жалобу от ООО "ДТЭК ВИЭ" по поводу нарушения имущественных прав при осуществлении выплат в ноябре 2021 года за счет средств, поступивших от продажи "зеленых" облигаций. Причина – блокирования выплаты 3 млрд грн Гарпоком на соответствующие подразделения компании ДТЭК ВИЭ.

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"Прошу в пределах компетентности обеспечить пропорциональное погашение долга перед жалобщиками… Сообщить Совету о том, какие именно факты повлекли задержку с перечислением средств всем жалобщикам 12 ноября... Проинформировать, какие выводы были сделаны межведомственной рабочей группой по проверке деятельности ГП "Гарантированный покупатель" купли-продажи электроэнергии и расчетов с производителями ВИЭ", - заявляет организация.

Она напоминает правительству, что основной инструмент, обеспечивающий выплату задолженности перед всеми производителями - это облигации для Укрэнерго, которое предприятие привлекло в начале ноября на сумму 825 млн долларов. При этом КМУ обязало Минэнерго, Укрэнерго и Гарпок обеспечить соответствующие расчеты на условиях пропорциональности.

Сообщается, что 12 ноября Гарпок предоставил данные по суммам погашения всем производителям ВИЭ без исключения. Вместе с тем, было выплачено не 19,3 млрд грн, а 16,3 млрд грн всем компаниям, за исключением входящих в состав ДТЭК ВИЭ.

Совет бизнес-омбудсмена заявляет о том, что выборочные расчеты на рынке электроэнергии дискриминационны, а смена руководства "Гарантированного покупателя" при осуществлении запланированных оплат является нарушением принципов законодательства по функционированию рынка электроэнергии.

"Прошу принять меры по восстановлению нарушенных прав и интересов жалобщиков (подразделений ДТЭК ВИЭ – ред.), а также превентивных мер с целью не повторения ситуации в будущем", - отмечает организация.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.