Шмыгаль ответил, будут ли штрафовать украинцев за просроченные январские платежки

Премьер-министр Украиын Денис Шмыгаль сообщил, что граждане не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло в январе.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV. Он добавил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если будут платежки высоковато начисленные или какие-то авансы будут поставлены в эти платежки", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Денис Шмыгаль озвучил восемь шагов правительства по уменьшению цен на газ для украинцев. Он пояснил, что повышение цен произошло из-за того, что страна только перешла к открытым рынкам.