Борьба с безработицей и отстройка инфраструктуры: Зеленский создал Совет по восстановлению Украины от войны

В Украине создан Национальный совет по восстановлению от последствий войны. Его сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заниматься же Совет, среди прочего, будет восстановлением и постройкой различной инфраструктуры, перезапуском экономики, борьбой с безработицей и пр.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ему, проводить заседания Совет должен будет не менее 2 раз в месяц.

Главным заданием Совета определена разработка "плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины". Он предусматривает:

восстановление и развитие различной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса;

структурную модернизацию и перезапуск экономики;

Видео дня

преодоление безработицы;

поддержку семей с детьми, уязвимых слоев населения , лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войн;

восстановление и сохранения объектов культурного наследия.

В то же время, Украина уже начала привлекать международное финансирование для восстановления после войны. Также для этого власти планируют привлечь:

деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру;

золотовалютные резервы Украины

"После завершения боевых действий у нас будет несколько источников для этого (восстановления страны – Ред.). Прежде всего, наш собственный бюджет, наши золотовалютные запасы. Во-вторых, это конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран. Еще один источник – поддержка финансовых организаций и наших международных партнеров и благотворительные взносы", – рассказал премьер Шмыгаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд (МВФ). Он уже начал подготовку соответствующих мер.