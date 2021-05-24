САП была вынуждена закрыть дело 'Роттердам+' из-за отсутствия доказательств, – адвокат

Из-за истечения срока досудебного расследования по делу "Роттердам+" и отсутствие каких-либо доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура не могла принять никакого другого законного решения, чем закрыть это дело.

Об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"Более того, после окончания сроков, то есть после 21 января 2021 согласно уголовно-процессуального кодекса можно только закрыть дело. Все. Других оснований нет. Других никаких шагов сделано не может быть – ни прокуратурой, ни органами досудебного расследования. Исключительно закрытия дела" , - сообщила адвокат в эфире телеканала "Украина24".

Она отметила, что в материалах дела не содержалось никакого подтверждения убытков или ущерба от действия формулы.

В то же время она допустила, что НАБУ и ферросплавные заводы будут пытаться обжаловать законное решение прокуратуры.

"Мне хочется верить, что это уже окончательная точка, потому что делу уже более четырех лет. Однако, я думаю, что все же детективы и ферросплавные заводы будут еще раз обжаловать, обжаловать и оспаривать пока в них не закончатся новые неправильные прокуроры ", - добавила адвокат.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.