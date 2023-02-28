Санкции действуют, Россия скоро не сможет финансировать свои оборонные заказы, – экономист Городниченко

Санкции, наложенные западными странами на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, уже действуют, несмотря на то, что самые болезненные из них введены только этой зимой. Нагрузка на российский бюджет усиливается, уже совсем скоро государство-агрессор не сможет выполнять оборонные заказы.

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Накопленных Россией сбережений на продолжительное ведение войны в ее нынешних темпах не хватит. Об этом заявил профессор Калифорнийского университета в Беркли, экономист Юрий Городниченко в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

По его словам, самыми болезненными для России стали санкции, наложенные на российские энергоносители. Несмотря на то, что они действуют всего месяц-два, эти санкции уже нанесли российской экономике значительный урон и поставили под угрозу выполнение российского оборонного заказа.

"Главное, конечно, то, что наложены санкции на российские энергоносители. Это, к сожалению, произошло только в декабре-январе, поэтому можно сказать, что санкции запаздывают. Но лучше поздно, чем никогда. Есть результаты очевидные: нефтяные доходы падают, это увеличивает нагрузку на российский бюджет, у них большая дыра в бюджете, и, конечно, при условиях, когда твои доходы падают, а расходы на войну остаются постоянно высокими, поддерживать экономический фронт чрезвычайно тяжело. Я думаю, что у них начнутся реальные проблемы, чтобы выполнять какие-то оборонные заказы", – убежден Городниченко.

Не спасут Россию даже значительные накопления, сделанные путинским режимом в "лучшие времена", до полномасштабного вторжения в Украину. Ведь война – слишком дорогое удовольствие.

"Советский Союз тратил на армию гораздо больше денег, и там тоже не жалели средств на ракеты, лодки, танки, но в какой-то момент у них деньги закончились. Произошел большой социальный взрыв, который "закончил" жизнь СССР. То есть все эти деньги могут быть, но потом их вдруг не станет. Темпы войны таковы, что деньги тратятся очень быстро", – заметил экономист.

Он не взялся оценивать, сколько месяцев еще Россия сможет протянуть на накопленные ранее средства. Однако отметил, что сбережения уже заканчиваются, поддерживать нынешние темпы войны долго РФ не сможет.

"На сколько месяцев хватит, я не знаю, но скажу, что когда-то эти деньги закончатся. Просто чтобы мы понимали, когда начинается такая война на истощение, надо примерно 10-30% ВВП выделять на армию, – в России сейчас таких ресурсов нет и не будет. Если они будут тратить 30% ВВП на армию, то у них деньги закончатся очень быстро. Если это будет такой текучий конфликт, то он может и больше месяцев, может несколько лет продолжаться. Но в любом случае у них деньги заканчиваются, я в этом уверен", – отметил Городниченко.

Подтверждением своей оценки реальной катастрофической ситуации российской экономики и подлинного влияния на нее западных санкций эксперт назвал решение российского правительства по засекречиванию экономических данных.

"Российское правительство уже напрямую подтвердило, что санкции работают, потому что зачем засекречивать экономические данные? Если все хорошо, если санкции не работают, то зачем скрывать правду? Гораздо легче людей убедить какими-то фактами", – резюмировал Городниченко.

Напомним, в день годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз официально ввел в действие 10-й пакет санкций против государства-агрессора.

В частности, введены эмбарго на российские алмазы, масштабные запреты на поставку технологий в РФ, а также санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину. Кроме того, ЕС запретил компаниям из третьих стран поставлять в Россию товары двойного назначения и расширил "черный список" банков, в который добавлены Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, а также Фонд национального благосостояния РФ, из которого российское руководство ежемесячно берет миллиарды долларов для пополнения бюджета

Вдобавок был расширен санкционный перечень физлиц и юрлиц. В него добавили более 100 организаций и имен, включая пропагандистов, военных, политиков, чиновников, медиагруппу, судоходные компании и тому подобное.

Вдобавок 28 февраля Япония ввела санкции против России. Под ограничения попали 48 россиян и их приспешников из восточных и южных регионов Украины, 73 организации, а также российский банк. В частности, санкционные списки Японии пополнили люди из администрации президента РФ Владимира Путина, а также замминистра обороны РФ Сергея Шойгу.