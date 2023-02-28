Люди из администрации Путина, заместитель Шойгу: Япония ввела санкции против России
Япония ввела санкции против России. Под ограничения попали 48 россиян и их приспешников из восточных и южных регионов Украины, 73 организации, а также российский банк.
Об этом сообщили в МИД Японии. Отмечается: списке подсанкционных россиян оказались, в частности, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил России.
Также в списке сотрудники администрации президента России. В частности:
- начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева;
- заместитель главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт.
Кроме того, санкции введены против ЧВК "Вагнер", "Росбанка", институтов Российской академии наук и других организаций. Как отметили в японском МИД, активы указанных организаций – в случае их обнаружения – будут заморожены.
Ранее новые санкции против РФ ввели Австралия и Новая Зеландия. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица. Также Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.
Сама же Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.
Секторальные санкции на 50 лет коснутся Центробанка РФ. А также:
- банков (в феврале 2023 года их насчитывается 327);
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний;
- инвестиционных фондов и других учреждений.
Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против российских захватчиков Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал "руководитель" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олег Романенко.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!