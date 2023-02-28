Люди из администрации Путина, заместитель Шойгу: Япония ввела санкции против России

Япония ввела санкции против России. Под ограничения попали 48 россиян и их приспешников из восточных и южных регионов Украины, 73 организации, а также российский банк.

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Об этом сообщили в МИД Японии. Отмечается: списке подсанкционных россиян оказались, в частности, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил России.

Также в списке сотрудники администрации президента России. В частности:

начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева;

заместитель главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт.

Кроме того, санкции введены против ЧВК "Вагнер", "Росбанка", институтов Российской академии наук и других организаций. Как отметили в японском МИД, активы указанных организаций – в случае их обнаружения – будут заморожены.

Ранее новые санкции против РФ ввели Австралия и Новая Зеландия. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица. Также Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

Сама же Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

Секторальные санкции на 50 лет коснутся Центробанка РФ. А также:

банков (в феврале 2023 года их насчитывается 327);

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний;

инвестиционных фондов и других учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против российских захватчиков Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал "руководитель" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олег Романенко.

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