Рост нагрузки на ТЭС не позволил улучшить запасы угля в сентябре, – Чех

В сентябре ТЭС увеличили поставки угля, однако из-за увеличения нагрузки на тепловую генерацию, это не привело к росту запасов.

Об этом сообщил эксперт, экс-советник министра энергетики Сергей Чех.

"Рост запасов угля на складах ТЭС не произошел. Так, в сентябре ситуация с поставками несколько улучшилась, но увеличилась нагрузка и отпуск в сеть превысил показатели прогнозного баланса. Неудивительно, что увеличиваются нагрузки и расход топлива. Заключены и действуют контракты на поставку угля из Польши, США и Казахстана", – отметил Чех.

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По его словам, ситуация с закупкой угля улучшилась после решений регулятора в августе 2021 года.

"Повышение предельных цен на электроэнергию устраняет одну из причин финансового кризиса, но не отменяет ее последствий. Не только потерянные, незаработанные деньги стали причиной уменьшения объемов закупки угля тепловой генерацией. Только долги за услуги по балансировке предоставлены тепловыми энергоблоками, что на сегодня составляют 1,65 млрд грн могли бы стать источником для закупки 1 млн т угля по нынешним ценам", – добавил эксперт.

Напомним, компания ДТЭК начала активно импортировать уголь в августе-октябре. Было законтрактовано 565 тыс. тонн из Польши, Казахстана и США.

Летом 2021 года украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему будут испытывать острый дефицит угля.