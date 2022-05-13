РосСМИ поспешили сообщить о блокировании в США $40 млрд для Украины: дело обстоит совсем не так

Российские пропагандисты решили позлорадствовать, распространив информацию о том, что сенатор-республиканец Рэнд Пол якобы заблокировал законопроект о выделении $40 млрд в качестве помощи Украине. Однако РосСМИ снова опозорились, поскольку оказалось, что документ сенатор от штата Кентукки все же поддержал.

Как оказалось, голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи затормозилось, однако оно не заблокировано. Как пишет Reuters, голосование отсрочили до следующей недели.

Сам документ был внесен Чарльзом Шумером (штат Нью-Йорк) и Митчем МакКоннеллом (штат Кентуки). Пол поддержал законопроект, однако выступил за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.

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"Я симпатизирую Украине. Я желаю им удачи и хочу, чтобы они победили россиян, выдавили их из своей страны. Но мы также должны быть обеспокоены нашей страной и двусмысленной инфляцией здесь, это только усугубит ситуацию", – отметил Пол

Тем не менее, поправка Пола означает, что законопроект должен вернуться в Палату представителей. Шумер заявил, что не согласен с позицией Пола, но вынужден был предложить провести голосование по его поправке.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в почти $40 млрд. Он предусматривает направление средств на военную, экономическую и гуманитарную поддержку нашему государству в условиях войны против агрессора РФ.

Далее документ поступил на рассмотрение американского Сената.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спикеру палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, которая в начале мая приезжала в Киев.

Добавим, что 28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала осуществление программы ленд-лиза для помощи украинской армии. Уже 9 мая президент Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе Украине. Теперь Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие, боеприпасы и военную технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США утвердили новый пакет санкций против России за войну против Украины. В санкционный список попали три крупнейших пропагандистских телеканала и более 2,5 тыс. человек, среди которых топ-чиновники государственных российских банков.