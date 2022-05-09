США ввели новые санкции против РФ: в списке руководители госбанков и пропагандистских телеканалов

В Министерстве финансов США раскрыли подробности нового санкционного пакета против России за ее вторжение в Украину. В список попали три самых крупных пропагандистских канала "Первый", "Россия" и "НТВ", а также 2600 человек, среди которых топ-чиновники госбанков.

Об этом сообщили на сайте Минфина США, а также на сайте Белого дома в воскресенье, 8 мая. Решение было принято после саммита стран G7, который состоялся в этот же день и темой которого стала война в Украине и увеличение давления на РФ.

"Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели — доминировать над Украиной, — но ему удалось превратить Россию в глобального изгоя. Сегодня США, Европейский союз и "Большая семерка" обязались увеличить эти расходы, коллективно приняв дополнительные меры в соответствии с юридическими полномочиями и процессами каждого партнера",– сообщили на сайте администрации Джо Байдена.

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Так, в новый пакет американских санкций попали восемь представителей руководства Сбербанка – Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

В списке также 27 членов Совета директоров Газпромбанка – Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Алексей Миллер.

Также под ограничениями оказались Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний – ООО "Агропромышленный комплекс Воронежский", ООО "Аннинский элеватор", ООО "Аудитконсалт", ООО Белинвестстрой, ООО "Две столицы", ООО "Контракт", ООО "Ладога", Некоммерческая организация Фонд "Химическое развитие и конверсия", ООО "Азовская Зерновая Компания" и ООО "Эксплуатирующая компания Центр".

Также в черном списке компания "Промтехнология", которая производит оружие, семь судоходных компаний и морская буксирная компания.

Кроме того, Америка ввела санкции против пропагандистских телеканалов, которые управляются Кремлем. Это "Первый канал Россия", телестанция "Россия-1" и акционерное общество "Телерадиовещательная компания НТВ".

Напомним, что лидеры Большой семерки (G7) 8 мая провели специальное заседание. По итогам саммита политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной страны – в частности, Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы уберечь будущие поколения от бедствий войны. И Владимир Путин, и его пособники – как Александр Лукашенко – должны ответить за преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокопоставленный американский чиновник считает, что самые "свежие" санкции США против России являются реализацией озвученного ранее президентом Байденом плана по удушению экономики РФ. Они фактически "выдавливают" ее из финансово-экономической системы мира.