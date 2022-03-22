Россияне скупают офисную бумагу по космическим ценам

На прилавках российских магазинов осталась только премиальная бумага А4. Упаковка такой стоит более 4000 тыс. рублей (1100 грн), хотя еще недавно продавалась по 250 руб. Обычную бумагу для печати можно найти только в интернете, но цены и на нее выросли в разы.

О проблеме даже рассказали в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1", роликом поделились в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости). Там уверяют, что дефицита якобы нет и во всем виновата исключительно паника.

Однако даже в сюжете "России 1" упомянули, что химикатов для отбеливания бумаги в России не хватает. Их импортировали в основном из Финляндии. Теперь хотят покупать у китайцев. Кроме того, некоторые запчасти для оборудования на комбинатах тоже привозили из-за границы.

Видео дня

Пропагандисты уверяют, что производство бумаги не останавливалось. Но тем не менее товар почти исчез из продажи. А крупнейший в Ленинградской области производитель офисной бумаги SvetoCopy уже сообщал о приостановке производства листов А4. Краснокамский полиграфический комбинат, который производит бумагу "Снежинка", прекратил отгрузки.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще раньше в России возник дефицит бумаги для печати чеков. Чековую ленту в РФ доставляли из Германии.

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