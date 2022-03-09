Санкции действуют: в России заканчивается даже бумага для чеков, ее доставляли из Германии

В России из-за санкций произошел дефицит чековой ленты. Ее доставляли из Германии, теперь же бумага резко подорожала и ее можно найти далеко не у всех поставщиков.

Как сообщает газета "Ведомости", гендиректор российского производителя чековых лент "Севит групп" Виталий Синатов связывает проблему с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций против России.

Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны. Помимо этого, чековая лента подорожала в 3,6 раза, до 250 руб. за рулон. Текущих запасов в "Ригле" хватит на один квартал, за этот период аптеки только Московского региона расходуют около 45 тыс. рулонов. Если же сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше, отметил Филиппов.

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С такой же проблемой столкнулась и другая аптечная сеть: лента существенно подорожала, а основной поставщик не может отгрузить ее в достаточном объеме, пишут "Ведомости". Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца, сказал источник издания.