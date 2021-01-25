Россия возобновила строительство "Северного потока-2"

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил оператор Nord Stream 2, пишет Reuters. Отмечается, что работы продолжились в водах Дании.

"Судно Фортуна в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода Северный поток-2", – говорится в сообщении.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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