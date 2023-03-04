Россия нашла способ обходить санкции и дальше получает ключевые технологии для войны в Украине – Bloomberg

Государство-террорист Россия вопреки западных санкциям находит способ покупать технологии, необходимые для ведения войны против Украины. Микросхемы и различные полупроводники, произведенные в странах Евросоюза и других союзных странах, поставляются в РФ через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и Казахстан.

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По словам высокопоставленного европейского дипломата, импорт страны-агрессора в значительной степени вернулся к довоенному уровню. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Эксперты напомнили, что сразу же после полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года страны ЕС и Большой семерки ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику. Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что реальное воздействие санкций на РФ пока не соответствует тому, на что надеялись европейские чиновники.

Руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в консалтинговой фирме Oliver Wyman Даниэль Таннебаум подчеркнул, что просто ввести новые санкции против России недостаточно. Он отмечает, чтосейчас правительствам нужны реальные механизмы правоприменения этих санкций.

Также европейский дипломат на условиях анонимности заявил, что поставки из Китая в Россию выросли, поскольку Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы.

Один из чиновников ЕС высказался, что реальная эффективность санкций во многом зависит от правительств конкретных стран. Он объяснил, что Европейская комиссия следит за выполнением и дает рекомендации, однако власти отдельных несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.

"Наши санкции сильно способствуют устойчивому экономическому спаду в России. Но их эффективность также зависит от того, насколько хорошо они соблюдаются", – заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее сообщалось, что страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратить поставлять критически важные товары в страну-террористку Россию. Они могут помочь военной машине агрессора в войне против Украины.

Напомним, добыча нефти в России может упасть на 20% к 2030 году. Главная причина – массовый уход иностранных нефтесервисных компаний и проблемы с импортным оборудованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины призвали Европейский Союз и другие страны не ослаблять санкционное давление на РФ. В частности, сам ЕС должен как можно быстрее начать подготовку к принятию 11-го пакета санкций, который включит в себя меры, не внесенные в 10-й пакет.

К слову, в России в январе 2023 уже был зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.

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