Страны Запада давят на ОАЭ из-за возможного нарушения санкций против России – FT

Страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратить поставлять критически важные товары в страну-террористку Россию. Они могут помочь военной машине агрессора в войне против Украины.

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Об этом говорится в материале Financial Times. "Наша главная просьба состоит в том, чтобы они прекратили реэкспорт и признали, что этот реэкспорт является проблемным", – сказал Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций и добавил, что "переговоры продолжаются".

Среди товаров, которые могут помочь РФ, в частности, электроника. Такие товары могут быть перенаправлены в помощь войскам государства-террористки. Особую обеспокоенность вызывает именно так называемый "реэкспорт", когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.

Как отмечается, в прошлом году ОАЭ экспортировали в РФ в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией подскочил до $24,3 млн в 2022-м с $1,6 млн в 2021-м. Страна также завезла в Россию 158 беспилотников на сумму около $600 тыс.

"Частно послание для частного сектора в любой из этих стран состоит в том, что они играют в рулетку. Любой, кто торгует этими товарами, теперь подпадает под санкции, потому что некоторые из поставляемых ими товаров появляются на поле боя", – подытожил О'Брайен.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что нефтегазовые доходы России упадут с рекордных $350 млрд до $170 млрд в годовом разрезе. При этом, если ограничения цен на нефть из РФ будут снижены с $60 за баррель до $30, то это нанесет ущерб агрессору еще на $50 млрд.

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