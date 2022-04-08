Российские захватчики оставили после себя руины: освобожденные регионы Украины начали восстанавливать

Украина продолжает восстанавливать освобожденные от российских захватчиков регионы. В частности Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, многие места которых оккупанты превратили в руины.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что главных задач на текущем этапе две:

старт восстановления инфраструктуры пострадавших территорий;

избавление "в оперативном режиме" от следов российского варварства – завалов домов, сваленных деревьев, сожженных машин.

Как проходит восстановление Черниговской области

По словам Кубракова, 8 апреля начнутся работы на трассе М-01 Киев – Чернигов, являющейся важным логистическим маршрутом. Кроме того, в регионе:

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обследуются дороги;

выделяется техника для уборки;

ищутся варианты для быстрого возобновления работы предприятий, а также восстановления или перестройки цепочек снабжения.

"Мы проводим переговоры с местным бизнесом. Приоритет – запуск экономики всех освобожденных регионов", – отметил Кубраков.

Как проходит восстановление Киевской области

По состоянию на 7 апреля, на Киевщине уже расчищено 29 км трассы М-06 Киев – Чоп. Кроме того, в области:

продолжаются работы по уборке Ирпеня – уже расчищено 16 км улиц;

обустраиваются временные дороги рядом с временными переправами, которые обеспечат сообщение городов-спутников со столицей;

устраиваются насыпи рядом с переправами в Стоянке и Ирпене.

Как проходит восстановление Сумской области

На Сумщине продолжается уборка одного из ключевых маршрутов Н-12 Сумы – Полтава. В частности, уже расчищен и укреплен подъезд к временному мосту. Также уже в скором времени стартует:

уборка других дорог области;

уборке города Тростянец, в котором находится системообразующее предприятие Тростянецкая шоколадная фабрика, обеспечивающая около 1 100 рабочих мест.

"Мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, когда это возможно. Это первые шаги, за которыми следует уже более масштабное восстановление. Будем делать все, чтобы экономика работала, чтобы страна жила и имела возможность помогать силам обороны. Это наша главная миссия", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла почти 2 трлн грн, $68,2 млрд. Только за последнюю неделю это число выросло на $5 млрд. Суммарные же убытки Украины составляют 564–600 млрд долларов.