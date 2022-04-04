Россия разрушила инфраструктуру Украины на $68,2 млрд, а общие потери достигли $600 млрд – KSE

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе, достигла почти 2 трлн грн, $68,2 млрд. Только за последнюю неделю это число выросло на $5 млрд. Общие же убытки Украины составляют $564-600 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на 1 апреля. Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" совместно со специалистами из Центра экономической стратегии и "Prozorro.Продажи".

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По их данным, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине:

повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения и 300 детских садов, 196 медицинских учреждений, 129 заводов и предприятий;

повреждены или разрушены 6 800 жилых домов (оценка Министерства развития громад и территорий);

общая площадь поврежденной/разрушенной жилой недвижимости составляет около 26 млн кв. м (оценка KSE Institute);

пострадали минимум 54 административных здания, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта;

разрушены или повреждены 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект.

"За последнюю неделю не поступало обновленных совокупных данных по общей длине поврежденного железнодорожного полотна, а также поврежденному имуществу железнодорожных станций и вагонов. Поэтому данная цифра не обновлялась по сравнению с предыдущей неделей", – добавили аналитики.

Общая оценка экономических убытков составляет $564-600 млрд. Кроме разрушений инфраструктуры она включает в себя и косвенные потери – снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам "Укравтодора", в стране разрушено 23 тыс. км дорог из общей протяженности в 170 тыс. км. Также уничтожено более двухсот мостов и путепроводов. Эти потери уже оцениваются в 874 млрд грн.

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