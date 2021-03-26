Реформу не будут воспринимать серьезно, если в УЗ постоянно менять руководителей, – нардеп

Смена руководителя "Укрзалізниці" каждые полгода является недопустимой ситуацией, правительство и наблюдательный совет компании должны пересмотреть политику руководства госкомпаний.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, комментируя увольнение руководителя УЗ Владимира Жмака.

"Эта ситуация вообще недопустима. Ни в частном секторе предприятий, ни в государственном предприятии руководители не могут меняться каждые 6 месяцев (...) Ни один международный партнер, ни один крупный банк не будет работать с исполняющим обязанности. Никто всерьез эти реформы воспринимать не будет. И помощь, соответственно, тоже вряд ли мы увидим", - сказала Клименко.

Она отметила, что уволенный с должности руководителя УЗ Владимир Жмак прошел конкурсный отбор и был определен победителем наблюдательным советом УЗ, которая теперь порекомендовала его уволить по непонятным причинам.

"Жмак является достаточно профессиональным человеком, который не один год работал, руководил крупными предприятиями. Поэтому это очень странная ситуация произошла. Честно, не знаю. Наблюдательный совет же отобрал господина Жмака", - отметила Клименко.

По ее мнению, правительство и наблюдательный совет УЗ совместно с профильным парламентским комитетом должны четко определить позиции и условия, на которых будет назначен новый руководитель компании.

"Кабинет министров вместе с наблюдательным советом и вместе, видимо, с нашим комитетом должны сделать совместное заседание, четко определить условия, на которые будет идти руководитель, стратегию, по каким параметрам его будут отбирать, какой план он должен представить. После этого начинать активный поиск", - считает Клименко.

Она также напомнила, что план реформирования УЗ был утвержден, и новое руководство должно двигаться по этому плану и реализовать реформу, ведь компания находится в катастрофическом состоянии.

"Мы видим, что особенно пассажирская часть фактически уничтожена. У нас пассажирские вагоны - это просто страшно взглянуть. Если, условно говоря, с грузовыми вагонами есть проблема с тягой, то пассажирская часть разваливается на части! Если ее не ремонтировать и не запускать, то я не знаю, как мы будем перевозить людей в 2022 году. Достаточно менять руководителей, все должны двигаться уже по одному плану. Этот план и эта стратегия утверждена наблюдательным советом, Кабинетом министров. Нет смысла ее менять", - подчеркнула Клименко.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзалізниці".

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Владимира Жмака с должности руководителя УЗ связано с переделом полномочий между группами влияния.

Ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Однако первый этап реформы, которую начал Жмак, заблокировал наблюдательный совет компании.