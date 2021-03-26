Реформу не сприйматимуть серйозно, якщо на УЗ постійно змінюватимуть керівників, – нардеп

Зміна керівника "Укрзалізниці" кожні півроку є неприпустимою ситуацією, уряд та Наглядова рада УЗ мають переглянути політику призначення керівництва держкомпаній. Про це заявила народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, коментуючи звільнення керівника УЗ Володимира Жмака.

"Ця ситуація взагалі неприпустима. Ні в приватному секторі підприємств, ні в державному підприємстві керівники не можуть змінюватися кожні 6 місяців (…) Ні один міжнародний партнер, ні один великий банк не буде працювати з виконуючим обов’язки. Ніхто серйозно ці реформи сприймати не буде. І допомогу відповідно теж навряд чи ми побачимо", - сказала Клименко.

Вона наголосила, що звільнений з посади керівника УЗ Володимир Жмак пройшов конкурсний відбір і був визначений переможцем Наглядовою радою УЗ, яка тепер порекомендувала його звільнити з незрозумілих причин.

"Пан Жмак є достатньо професійною людиною, який не один рік пропрацював, прокерував великими підприємствами. Тому це дуже дивна ситуація сталася. Чесно, не знаю. Наглядова рада ж відібрала пана Жмака", - зазначила Клименко.

На її думку, уряд і Наглядова рада УЗ разом з профільним парламентським комітетом мають чітко визначити позиції та умови, на яких буде призначено нового керівника компанії.

"Кабінет міністрів разом з наглядовою радою і разом, мабуть, з нашим комітетом повинні зробити спільне засідання, чітко визначити умови, на які буде іти керівник, стратегію, по яких параметрах його будуть відбирати, який план він повинен презентувати. Після цього починати активний пошук", - вважає Клименко.

Вона також нагадала, що план реформування "Укрзалізниці" був затверджений, і нове керівництво має рухатись за цим планом та реалізувати реформу, адже компанія перебуває у катастрофічному стані.

"Ми бачимо, що особливо пасажирська частина фактично знищена. У нас пасажирські вагони – це просто страшно глянути. Якщо, умовно кажучи, з вантажними вагонами є проблема з тягою, то пасажирська частина розвалюється на частини! Якщо її не ремонтувати і не запускати, то я не знаю, як ми будемо перевозити людей в 2022 році. Достатньо зміни керівників, всі повинні рухатися вже по одному плану. Цей план і ця стратегія затверджена наглядовою радою, Кабінетом міністрів. Немає сенсу її змінювати", - наголосила Клименко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Володимира Жмака з посади керівника "Укрзалізниці" пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво). Проте перший етап реформи, яку розпочав Жмак, заблокувала Наглядова рада компанії.