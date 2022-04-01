ПУМБ уплатит в апреле 21 млн грн налогов наперед

ПУМБ продолжает инициативу заблаговременной уплаты налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 млн грн налогов вперед.

Второй месяц подряд банк раньше времени уплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 млн грн налогов вперед, все остальные налоги традиционно будут уплачены в срок. В марте банк заранее уплатил более 278 миллионов гривен налогов.

Сергей Черненко, председатель Правления ПУМБ : "Уплата налогов заранее – это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения у государства будут средства на решение насущных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил теробороны. Вместе победим!"