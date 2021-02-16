Промышленники назвали ключевые моменты, которые нужно доработать в законе о выбросах

Закон о промышленных выбросах (№4167) должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на экомодернизацию и обеспечить проведение экопроверок предприятий в рамках общего законодательства. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он напомнил, что страны Восточной Европы проходили экомодернизацию в течение десятков лет при этом предприятия получали значительную финансовую поддержку от государства. В то же время украинская власть предлагает выделить на экомодернизацию лишь 7 лет без какой-либо господдержки. По мнению эксперта, необходимо вдвое больше времени.

"Те сроки, которые забиты (в законопроекте – ред.) у нас, вот эти полтора-четыре года, тоже разночтение, сколько это будет на получение интегрированного дозвила, и потом 7 лет на адаптацию. Нам кажется, что 7 лет – это слишком короткий срок. Мы хотим начинать разговаривать по крайней мере с 15 лет, глядя уже на живые примеры стран Восточной Европы", - сказал Каленков.

Он также подчеркнул, что процесс экомодернизации для многих промышленных предприятий предполагает перестройку всего производственного процесса, на что требуются значительные средства.

Еще одним ключевым моментом, требующим изменения в законопроекте о промышленных выбросах, руководитель "Укрметаллургпрома" считает проведение экопроверок. Он подчеркнул: проверки предприятий должны проводиться в рамках общего законодательства.

"Выведение законом 4167 проверок экологических из действия общего законодательства о проведении проверок. Для нас это крайне важно. И нам нужно понимать четко, что мы остаемся в общем фреймвоке проведения проверок. Я так понимаю, для европейцев это тоже важно, потому что они как раз это законодательство тоже готовили", - объяснил Каленков.

Кроме того, по его словам, необходимо законодательно закрепить положение о том, что отмена интегрированного разрешения будет осуществляться только по решению суда.

"Из тех формулировок, которые есть на сегодня, отмена интегрированного решения на предприятиях слишком облегчена, слишком легкая. Для нас было бы правильным, нормальным и естественным, если бы это все проводилось через суд", - сказал Каленков.

Ранее президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.