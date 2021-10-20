Проект госбюджета на 2022 свидетельствует о том, что власть хочет сохранить коррупцию в УЗ, – Кушнирук

В проекте бюджета-2022 не предусмотрены средства на проведение реформы "Укрзалізниці", что свидетельствует о том, что власть хочет сохранить коррупцию на рынке перевозок.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в комментарии OBOZREVATEL.

"Реформу УЗ они делать не собираются. Это главный показатель - потому что в пределах реформы, когда отделяются грузовые перевозки от пассажирских и вы устраните перекрестное субсидирование, тогда вам нужно иметь источник для поддержания и развития пассажирских перевозок, не связанный с грузовыми перевозками" - сказал Кушнирук.

Он подчеркнул, что если в проекте бюджета-2022 не заложены средства на поддержку УЗ, значит менять действующую коррупционную и крайне неэффективную систему работы компании власть не собирается, и убыточные пассажирские перевозки продолжат компенсировать за счет прибыльных грузовых – тоесть, за счет бизнеса, которому в очередной раз планируют повысить тарифы.

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По словам эксперта, это, в свою очередь, приведет к росту расходов для бизнеса и снижение его конкурентоспособности – как на внутреннем, так и на мировых рынках.

Ранее экс-председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзалізниці" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.