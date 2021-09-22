Прихоти власти и самопиар, – Кира Рудык о проекте госбюджета-2022

В представленном проекте государственного бюджета на 2021 год абсолютно отсутствуют дальновидность и стратегия. В нем нет ничего для украинцев, однако предусмотрено выполнение прихотей власти и ее же самопиар.

Так прокомментировала главную смету страны лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, передает пресс-служба политсилы. По ее словам, прежде всего проект бюджета является недальновидным.

"Он принципиально не о людях, а о власти: о выполнении прихотей и о самопиаре. Все статьи будут пересматриваться еще много раз и то, что будет выноситься в зал на финальном голосовании, уверена, изменится в худшую сторону", – пояснила народный депутат.

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В проект бюджета, по ее словам, никак не предусмотрена поддержка малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что вероятность новых локдаунов даже в правительстве не исключают.

"Отсутствует поддержка предпринимателей. Это касается и планов на пересмотр бюджета 2021 года, и на 2022 год. Или мы уверены, что будут локдауны? Да, правительство уже четко и неоднократно о ковидных ограничения заявляло. Но что делать людям, которые будут вынуждены на локдауны пойти, – никто не объясняет", – отметила Кира Рудык.

Доходная часть госбюджета вызывает немало вопросов, отметила лидер "Голоса". Например, сейчас власть через колено требует принять закон об олигархах, но принесет ли он деньги в госказну остается вопросом.

"Власть признает: доходов для бюджета закон об олигархах не даст. Не будет дополнительных средств на медицину, образование или армию. Даже на дороги, которыми любит щеголять власть. Тогда зачем его принимать? Чтобы дать Офису президента и СНБО еще больше полномочий. По моему мнению, это единственная цель этого законопроекта", – констатировала лидер партии.

Бюджет, по мнению Киры Рудык, должен базироваться на стратегии развития, а не на сохранении рейтингов провластной политсилы.

"Что нам нужно, чтобы мы через пять лет жили лучше, чем сегодня? Это иметь цель и видение, к которым мы двигаем страну. И уже под это видение планировать бюджет", – подытожила парламентарий.