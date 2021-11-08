Повышение тарифов на распределение газа приведет к падению рейтингов власти, – Кушнир

Повышение тарифа на распределение газа увеличит суммы в платежках украинцев, что неизбежно приведет к разочарованию избирателей и обвалу рейтинга властей. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир.

"52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должна решать центральная власть. 39% украинских граждан именно по этому рейтингу говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, несуразность и то, что приводит к обнищанию", – отметила Кушнир.

По ее словам, если сейчас власти примут решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как того требуют облгазы, это приведет к росту сумм в платежках за коммунальные услуги, что вызовет возмущение населения и падение политических рейтингов власти.

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"После первых платежек, а кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, что это тоже может добавиться и это будет еще одним удручающим элементом для наших кошельков. Поэтому, я думаю, что и рейтинги могут подвинуться", - подчеркнула Кушнир.

Она также напомнила, что партия власти в последнее время стабильно теряет поддержку украинцев, так что очередное разочарование среди населения повышением тарифов на коммунальные услуги может стать для "Слуги народа" роковым.

"Мы уже убедились через 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%", - отметила Кушнир.

Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.