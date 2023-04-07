"Поляки нашим не указ": Арестович назвал условие победы над коррупцией в Украине

Украинцам в борьбе с коррупцией не нужна помощь США, Польши или других партнеров. Решить эту проблему украинское общество сможет самостоятельно – при условии, что страну возглавят политики, которые "сами не воруют и другим не дают".

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Об этом рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной. Пока же, по словам политика, ситуация с коррупцией в Украине – не самая радужная.

"Никакие поляки нашим коррупционерам не указ. Поэтому, при всем уважении к полякам, воровали, воруют и будут воровать, пока народ с ними не разберется. Или другие, но наши же – отечественные – политики. Украине нужно всего лишь одно – не союз с Польшей, не союз с США (єто все хорошо, но это потом). Нам нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. Все. Все остальное мы сделаем сами. Украинцы – это чрезвычайно креативная нация, она сделает все сама", – объяснил свою позицию Арестович.

Он добавил, что с его точки зрения, военное время – это "хороший повод применить экстраординарные меры" и окончательно побороть коррупцию. Арестович подчеркнул, что Украине пока что далеко до завершения этого процесса, и привел примеры:

"Например, губернатора Запорожской области задержали на воровстве гуманитарной помощи (речь идет об экс-главе ЗОВА Александре Старухе, его имя фигурировало в скандале о масштабных хищениях гуманитарки, возбуждено уголовное дело. – Ред.). Вагонами, сотнями вагонов разворовывал... Еще пример, у нас у бизнесменов арестовывают налоговые накладные и вымогают деньги за их разблокирование. А если счета предприятия арестованы, предприятие стоит... Ну и так далее, не все так благополучно, как кажется", – рассказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально на днях в Украине разоблачили серьезную коррупционную схему. Оказалось, что на посту "Яворов" в Львовской области таможенники сдирали с бизнеса "дань" за ввоз в Украину товаров широкого потребления.

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