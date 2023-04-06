Таможенники сдирали с украинцев около 500 тыс. грн ежемесячно: как действовала схема

На Львовской таможне разоблачили масштабную коррупционную схему, которая ежемесячно приносила до 500 тыс. грн "заработка" организаторам. По данным следствия, на посту "Яворов" таможенники наладили схему тотальных поборов с небольших предпринимателей, которые ввозили в Украину товары широкого потребления. Тем, же кто отказывался платить, таможенники затрудняли оформление при пересечении границы.

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Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР). Отмечается:

деньги вымогали практически с каждого автомобиля;

"такса" составляла от 500 до 1 тыс. грн – "в зависимости от объема товара и емкости машины".

"Для удобства сбора денег таможенники привлекли гражданского, который позже передавал их и.о. начальника отдела, который распределял средства между всеми участниками группы. По предварительным подсчетам, ежемесячный заработок таможенников составлял, по меньшей мере, полмиллиона гривен, а сама схема существовала примерно 3 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков по месту работы и проживания фигурантов работники ГБР изъяли более 220 тыс. грн наличными в разных валютах. В настоящее же время:

четверым участникам группы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) – им грозит лишения свободы сроком до 10 лет;

подано ходатайство об отстранении таможенников от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 1 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Одесской области на таможне изъяли упаковочную линию для контрафактного производства сигарет. Оборудование, оценочной стоимостью в 10 млн грн, пытались незаконно ввести в Украину должностные лица одного из предприятий.

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