Польша готовит госпрограмму по строительству жилья для беженцев из Украины

Правительство Польши обсуждает вопрос создания специальной государственной программы по обеспечению жильем беженцев из Украины. Речь идет о тех, кто планирует не возвращаться на Родину, а остаться в Польше.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью "Европейской правде". По его словам, польские власти заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались.

Польша, как отметил Дещица, нуждается в рабочих руках и рабочей силе. Кроме того, все заинтересованы, чтобы украинские беженцы начали работать и зарабатывать на себя.

Дипломат уточнил, что речь идет о госпрограмме обеспечения быстрым, но качественным жильем тем, кто выехал из Украины из-за российского вторжения и планирует остаться в Польше. В то же время, украинское и польское правительства ведут переговоры с Европейским союзом по выделению средств для строительства временного жилья для украинских граждан.

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Напомним, что украинцы избрали своим фаворитом Польшу в рейтинге зарубежных стран, проявивших максимум солидарности в условиях вторжения России. 78% украинских респондентов убеждены, что именно Варшава имеет наибольшую поддержку в нашей стране извне, свидетельствуют результаты опроса Kantar Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну покинули более 3,6 миллионов человек. Большинство из них выехали в Польшу.

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