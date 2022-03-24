С начала войны Украину покинули более 3,6 миллионов человек – ООН

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну покинули более 3,6 миллиона человек. Большинство из них выехали в Польшу.

Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Незначительная часть при этом выехала в Россию и Беларусь.

Список стран, по количеству выехавших украинцев выглядит так:

Польша – 2 144 244,

Румыния – 555 021,

Молдова – 371 104,

Венгрия – 324 397,

Россия – 271 254,

Словакия – 256 838,

Беларусь – 4 938.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на 21 марта в ООН фиксировали 953 погибших мирных украинца в результате российской агрессии. Еще 1557 человек получили ранения.

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