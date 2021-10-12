Подмена текста закона об олигархах в Раде это уголовное преступление, – Пискун

Попытки замены проголосованного текста законопроекта об олигархах в стенах Верховной Рады должны стать объектом уголовного расследования.

Об этом заявил экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Если такие случаи были, они должны быть предметом специального уголовного преследования. Потому что это невозможно – вносить в официальные документы высшего органа власти в государстве заведомо ложные сведения о том, что это не голосовалось, если оно голосовалось", — заявил экс-генпрокурор в эфире телеканала "Украина24".

Он добавил, что попытки подделки документов содержат все признаки мошенничества с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы.

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По словам Пискуна, это беспрецедентный случай фальсификации текста законопроекта после его рассмотрения в сессионном зале.

"Предупредите ваших коллег (народных депутатов – прим.), что они, не понимая этого, подвергаются будущему преследованию в уголовном плане. Я дважды был депутатом народным, двух созывов. Такого на моей практики не было", — добавил Пискун.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

В ходе голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5 об органе, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.