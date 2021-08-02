Подготовка к отопительному сезону все еще под угрозой из-за возможных манипуляции спекулянтов, – эксперт

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов все еще под угрозой из-за манипуляций трейдеров спекулянтов.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Донбассэнерго", первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Регулятор увеличил верхние ночные и дневные прайс-скеп почти в 2 раза. Зато, это не повод для больших волнений потребителей и чрезмерной радости тепловой генерации. При "правильному" бизнес поведении "Энергоатома", Гарпока, трейдеров, в том числе импортеров, все может быть не так строго. Ибо "нетронутая" нижняя цена 10 коп/кВт ч на РДН осталась доступной для всех, и правила балансирующего рынка и система принуждения "вываливание" на него с РДН остались нетронутыми ", - отметил эксперт.

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По его словам, регуляторные условия все еще позволяют недобросовестным посредникам искусственно обваливать цену ниже себестоимости ее производства.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведения ремонтов.