Протестующие против высоких тарифов перекрыли гострассы Украины и добрались до дачи Зеленского: фото и видео
Украинцы на Харьковщине, в Киеве, Херсоне, Черновцах, Полтаве и других городах вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Митингующие перекрывали трассы и дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме роста цен.
В частности в Черновцах под зданием облгосадминистрации собралось более сотни человек и их количество растет. Митингующие требуют, чтобы руководство области во главе с Сергеем Осачуком написало обращение к Верховной Раде относительно снижения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает molbuk.ua.
Также люди хотят вернуть деньги, которые переплатили за коммунальные услуги. Они держат плакаты с надписями "Задохнись, но заплати", "Дважды в одну ванну не войдешь".
Мэр Житомира Сергей Сухомлин встретился с протестующими. По его словам, в тарифе на тепло составляющая газа – 80%. И как только Кабмин снизит стоимость голубого топлива для поставщиков тепла, местная власть сразу же пересмотрит тарифы, написал он на своей странице Facebook.
В Харьковской области протестующие перекрыли две государственные трассы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог. В частности, с 12:00 до 12:30 были перекрыты: трасса М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта в районе Краснограда; трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский в Песочине.
Во Львове до 30 человек собрались возле здания облгосадминистрации с плакатами, передают местные СМИ.
Около полусотни полтавчан вышли на акцию протеста, которая проходит на пешеходном переходе через трассу Киев – Харьков в пределах Полтавы, пишет 0532.ua.
На этот раз люди не только держат в руках плакаты с требованиями к власти, но и приносят портреты депутатов, которые, по их мнению, ответственны за продажу народных недр в частные руки.
Собравшиеся требуют отставки главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
В Киеве возле Офиса главы государства на улице Банковой проходит акция протеста "Поздравь президента платежкой". В руках у людей плакаты с надписями "Отменить плату за транспортировку газа", "Высокие тарифы геноцид для народа". Также участники акции требуют снизить цену на газ и электричество.
Также "тарифный майдан" провел акцию под резиденцией Зеленского в Конча-Заспе. Протестующие бросили платежки на асфальт перед забором президента.
Активисты заявили, что если Зеленский их не услышит, то завтра они полностью заблокируют трассу Киев – Харьков.
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