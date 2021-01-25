"Тарифный майдан" привез платежки к резиденции Зеленского. Фото и видео

Под резиденцией президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе прошла акция протеста "тарифного майдана".

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, участники акции приехали под резиденцию и бросили платежки на асфальт перед забором (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Митинг проходил мирно, правоохранителей было гораздо больше, чем протестующих.

Активисты заявили, что если президент их не услышит, то завтра они полностью заблокируют трассу Киев – Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января украинцы на Харьковщине, в Киеве, Херсоне, Черновцах, Полтаве и других городах вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Митингующие перекрывали трассы и дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме роста цен.