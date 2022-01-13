Сенат США отклонил законопроект о санкциях против 'Северного потока-2'

Сенат США в четверг, 13 января, отклонил законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.

Об этом сообщило издание dallasnews. Дебаты длились несколько часов. Для утверждения законопроекта нужны были 60 голосов. Однако набрать их не удалось.

Круз настаивал на том, что президент Джо Байден якобы поощрял российскую агрессию, отменив санкции в отношении газопровода. Демократы же считают, что санкции нужно использовать только в качестве сдерживающего фактора, и ввести в том случае, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

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"Путин считает, что как только он запустит "Северный поток-2" и изменит регион путем вторжения, ни у кого не будет желания вводить санкции", – заявил Круз.

"В этот решающий момент подход Круза может быть тем предлогом, который ищет Путин. Мы должны послать недвусмысленный сигнал о том, что в случае вторжения Путина последствия будут разрушительными, что это будет стоить слишком дорого экономике и народу России", – сказал сенатор от Штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендес.

Отметим, администрация Байдена давно выступает против "Северного потока-2", поскольку он пойдет в обход Украины, лишив ее транзита и потенциально подорвав безопасность. Однако в 2021 году администрация сняла санкции с компании-оператора проекта. Это было сделано для того, чтобы еще больше не накалять отношения с ФРГ. В мае Байден заявлял, что санкции не ввели, потому что газопровод "не остановить", но потом, летом, было подписано соглашение с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас в ФРГ и Штатах заявляют, что введение масштабных ограничений возможно, если РФ захочет напасть на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах.