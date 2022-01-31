Отмена ограничений на транзит и в работе КПП: Украина и Польша договорились о сотрудничестве в транспортной отрасли

Ольга Липич
Экономика
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Отмена ограничений на транзит и в работе КПП: Украина и Польша договорились о сотрудничестве в транспортной отрасли

Украина и Польша договорились улучшить условия для грузоперевозок между странами. В частности, речь идет об отмене ограничений на транзит грузовых вагонов и увеличении количества разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 31 января. По его словам, решение было принято на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши Александра Кубракова и Анджея Адамчика. В пресс-службе ОП обнародовали текст совместного заявления.

О чем говорится в заявлении:

  • ограничение на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением должно быть отменено. О конкретных сроках возобновления транзита украинская сторона должна проинформировать не позже 4 февраля 2020 года.

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  • Увеличить количество разрешений на грузовые международные перевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. Дополнительное количество разрешений должна согласовать Смешанная комиссия по международным автомобильным перевозкам.

  • Должен быть разработан план действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска государств. Согласовать алгоритм должны до конца февраля 2022 года.

  • Чиновники договорились о том, что соглашение между государствами о международных автомобильных перевозках от 1992 года должно быть пересмотрено.

Совместное заявление подписали по итогам встречи

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявили о критической ситуации, которая сложилась из-за ограниченного количества разрешений на перевозку по территории Польши. До 2018 года украинские перевозчики получали 200 тысяч разрешений, но начиная с 2019 Польша в одностороннем порядке сократила их до 160 тысяч. Поэтому потери украинской экономики ежегодно достигают 400-500 млн евро. Польша является транзитной страной по пути в 12 стран ЕС.

Со своей стороны польская железная дорога PKP обвинила "Укрзалізницю" в блокировании всех транзитных железнодорожных перевозок и потребовала немедленной отмены этих ограничений. В украинской компании запрет назвали временным и объяснили, что ввели его из-за ремонтных работ. В частности, на участке Ковель – Изов – Госграница (с Польшей) проводили работы по электрификации, а на участке Знаменка – Здолбунов – ремонтно-путевые работы по модернизации.

В чем сущность конфликта – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские международные автоперевозчики провели акцию протеста возле Посольства Польши в Украине из-за уменьшения квоты разрешений на международные перевозки.

УкраинаМинистерство инфраструктурыМустафа НайемАлександр Кубраков