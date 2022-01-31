Отмена ограничений на транзит и в работе КПП: Украина и Польша договорились о сотрудничестве в транспортной отрасли

Украина и Польша договорились улучшить условия для грузоперевозок между странами. В частности, речь идет об отмене ограничений на транзит грузовых вагонов и увеличении количества разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 31 января. По его словам, решение было принято на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши Александра Кубракова и Анджея Адамчика. В пресс-службе ОП обнародовали текст совместного заявления.

О чем говорится в заявлении:

ограничение на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением должно быть отменено. О конкретных сроках возобновления транзита украинская сторона должна проинформировать не позже 4 февраля 2020 года.

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Увеличить количество разрешений на грузовые международные перевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. Дополнительное количество разрешений должна согласовать Смешанная комиссия по международным автомобильным перевозкам.

Должен быть разработан план действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска государств. Согласовать алгоритм должны до конца февраля 2022 года.

Чиновники договорились о том, что соглашение между государствами о международных автомобильных перевозках от 1992 года должно быть пересмотрено.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявили о критической ситуации, которая сложилась из-за ограниченного количества разрешений на перевозку по территории Польши. До 2018 года украинские перевозчики получали 200 тысяч разрешений, но начиная с 2019 Польша в одностороннем порядке сократила их до 160 тысяч. Поэтому потери украинской экономики ежегодно достигают 400-500 млн евро. Польша является транзитной страной по пути в 12 стран ЕС.

Со своей стороны польская железная дорога PKP обвинила "Укрзалізницю" в блокировании всех транзитных железнодорожных перевозок и потребовала немедленной отмены этих ограничений. В украинской компании запрет назвали временным и объяснили, что ввели его из-за ремонтных работ. В частности, на участке Ковель – Изов – Госграница (с Польшей) проводили работы по электрификации, а на участке Знаменка – Здолбунов – ремонтно-путевые работы по модернизации.

В чем сущность конфликта – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские международные автоперевозчики провели акцию протеста возле Посольства Польши в Украине из-за уменьшения квоты разрешений на международные перевозки.