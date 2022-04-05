Оккупанты в Каховке вдвое урезали зарплаты жителям: не могут платить "как при Украине"

Работникам коммунальных предприятий в оккупированной Россией Каховке (Херсонская область) сообщили о сокращении зарплат вдвое. Марионеточная "власть" оккупантов заявила, что не сможет платить такую же зарплату "как при Украине".

Об этом сообщило местное издание "Мост". Отмечается, что заявление сделал лично пророссийский гауляйтер Каховки Павел Филипчук: "Сотрудникам сообщили, что получать за свою работу они будут вдвое меньше, зато "будет выплачиваться стабильно".

Филипчук "возглавил" Каховку 4 апреля, когда российские оккупанты ворвались в горсовет и объявили свою "власть". Работников собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти якобы "не справляются со своими обязанностями". Поэтому военные РФ объявили свою "власть".

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До этого Филипчук по 2020 год был депутатом Херсонского облсовета, возглавлял бюджетную комиссию. Он не раз хотел избраться мэром города и нардепом, но не хватало поддержи. Интересно, что некоторое время Филипчук жил в Сочи (Россия), а вернулся в Каховку незадолго до начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Каховки продолжают сопротивляться оккупантам. Украинцы выходят на улицы в знак протеста против российского вторжения. На днях оккупанты разгоняли людей, открыв огонь из автоматов.

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