В Каховке на Херсонщине оккупанты открыли стрельбу по митингующим: есть раненые. Видео

Украинцы в оккупированной Каховке снова вышли на улицы родного города в знак протеста против российского вторжения. Оккупанты разгоняли людей, открыв огонь из автоматов.

По свидетельствам очевидцев, среди украинцев есть раненые. Видео жестокого разгона безоружных жителей Каховки опубликовали в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

"В Каховке прямо сейчас оккупанты разгоняют мирный митинг граждан выстрелами из автоматов", - говорится в сообщении.

На 10-секундном видео из оккупированной Каховки видно, как безоружные жители города идут по улице, требуя, чтобы российские захватчики убирались домой с украинской земли. Вдруг раздаются длинные автоматные очереди. Люди начинают разбегаться.

Видео дня

По данным Риа-Мелитополь, в результате стрельбы оккупантов по толпе людей есть раненые. Также рашисты жестко задерживали жителей города, выступивших против оккупации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Новой Каховке оккупанты задержали и предали пыткам секретаря горсовета.

Также в Каховке россияне ворвались в горсовет и объявили свою "власть". "Гауляторами" назначили местных подонков - Павла Филипчука, руководителя полиции Олега Буховца и руководителя КИУ "Водоканал" Олега Гаврилюка.

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