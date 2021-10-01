НКРЭКУ должно вмешаться в ситуацию с ценовыми ограничениями в Бурштинском энергоострове, – Омельченко

НКРЭКУ должна безотлагательно вмешаться в ситуацию с ценовыми ограничениями в Бурштынском энергоострове из-за риска срыва отопительного сезона.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"С действующими ценовыми ограничениями в торговой зоне "Бурштынской ТЭС" убыточной генерации будет крайне сложно выполнить задание премьера по накоплению достаточных запасов угля, а в итоге – обеспечить надлежащую подготовку и стабильное прохождение ОЗП. Ситуация требует немедленного вмешательства НКРЭКУ и пересмотра ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове до уровня в ОЭС Украины", – отметил эксперт.

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Омельченко отметил, что цены на оптовом рынке э/э в торговой зоне "Бурштынской ТЭС" в 2,8 раза ниже, чем в соседних странах ЕС.

"Это закрывает путь электроэнергии из ЕС в Украину и оставляет страну один на один с ценами, которые не покрывают себестоимость производства электроэнергии. В ситуации нехватки средств и высоких цен на энергоресурсы в мире, планы Минэнергетики в осенне-зимний период (ОЗП) покрыть дефицит угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения импортных поставок выглядят неубедительными", – добавил Омельченко.

Напомним, Калушская ТЭЦ, которая работает в Бурштынском энергоострове, уже почти месяц работает в кризисном режиме критически малых запасов угля и уже несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива на станции.

Руководство Калушской ТЭЦ несколько раз просило правительство и НКРЭКУ повысить ценовые ограничения до уровня хотя бы минимальной себестоимости производства тока на ТЭЦ и ТЭЦ.