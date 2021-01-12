НБУ предсказал исторический обвал кредитных ставок в 2021 году

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными (ниже 10%). По ее прогнозам, в 2021 этот тренд сохранится.

"По какой ставке вы могли открыть депозит в январе 2020?! 15-16% годовых. Сегодня – это 8-8,5%. Почувствуйте разницу. Впрочем, депозитные ставки уже почти достигли экономически обоснованного минимума. Чего не скажешь о кредитных ставках" , – написала Рожкова на Facebook.

По ее словам, кредитные ставки находятся на историческом минимуме. Однако есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке.

"Качественные заемщики уже могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте. Долгое финансирования – под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. Еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых. В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", – резюмировала Рожкова.

Качественные заемщики уже могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте Екатерина Рожкова Facebook

Качественные заемщики уже могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте Екатерина Рожкова Facebook

От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Чем дешевле кредиты для бизнеса, тем быстрее развивается экономика.

К чему приведет низкая учетная ставка:

снизятся ставки на ОВГЗ;

доллар может подорожать;

ставки на кредиты и депозиты – снизятся;

ускорится рост цен.

В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. В этом же году новая политика Нацбанка ситуацию изменит. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится и желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% 12 июня 2020 года.

22 октября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых.