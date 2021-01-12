В Украине государство должно платить народным депутатам высокие зарплаты, тогда 95% парламентариев не будут брать деньги у олигархов. Зарплата должна быть на уровне 200 тыс. грн.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналисту Наталье Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Депутатам должна платить зарплату не олигархия, а мы с вами. Государство должно им платить нормальные зарплаты. И это честно. У депутата сегодня, по моему мнению, чтобы не брали деньги у олигархов, тысяч 8 долларов должна быть зарплата. В семье не без урода. Будут негодяи. Но если бы им платили 200 тыс. грн, я думаю, что 95% этих людей, тех, которые сегодня в парламенте, не брали бы деньги у олигархов", – сказал Михаил Бродский.

При этом он отметил, что ситуация в "Нафтогазе", когда при высоких зарплатах получили многомилионные премии, привела бы к увольнению в развитых западных странах.

"Это государство и наше общественное мнение им позволили. На западе общественное мнение бы заставило власть все отменить и всех уволить. Это неправильно. Сейчас власть протащила Витренко на эту должность (и.о. министра энергетики, – ред.), хотя он замазан политически своей премией..." – сказал Бродский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Рада вместе с проектом бюджета-2021 приняла 292 голосами (чтобы увидеть поименное голосование, дочитайте новость до конца) и свою смету на следующий год. Общие расходы увеличат на полмиллиарда, зарплаты вырастут в связи с перерасчетом прожиточного минимума, а на аренду квартир каждый иногородний сможет получить по 237 тыс. грн.