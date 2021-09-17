Нардеп Иванчук с партнером Гранцем начали 'черную' кампанию против депутата-оппонента

Народного депутата из группы "Довіра" Андрея Иванчука заметили читающим подготовленный "обзор негатива" на парламентария Андрея Холодова из фракции "Слуга народа". Поводом для этого стало то, что Холодов разоблачиил схему Иванчука и его партнера бизнесмена Артура Гранца с контрабандой алкоголя.

Одной из публикаций "черной" кампании должна стать новость про так называемое "ДТП с участием жены Холодова". Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

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В частности, при проверке магазинов беспошлиной торговли (Duty Free) выяснилось, что на пассажиров при пересечении границы оформляли до 30 литров крепких напитков. Это несколько ящиков, например, виски на каждого. С такого алкоголя не нужно платить налоги при условии, если его вывозят за границу. Однако вместо этого тонны спиртного распространяют внутри страны. Бюджет на таких схемах теряет миллиарды гривен.

Один из рекордных объемов продажи такого алкоголя – в пунктах торговли скандального Гранца. Через свои фирмы он связан с народным депутатом Иванчуком, членом комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Именно этот комитет, в том числе, занимается расследованием контрабанды в Украине.

В результате комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики инициировал расследование, чтобы выяснить, что и как продается через магазины duty free. Итоги в своем Telegram-канале опубликовал Холодов.

К примеру, выяснилось, что магазин беспошлинной торговли в пункте "Порубне" (юридическое лицо СУНШП ТОВ "Дьюти фри трейдинг") в апреле 2020-го, когда в стране был локдаун, на каждого, кто пересекал пункт, оформляли по 30 литров крепкого алкоголя.

Позже Холодов пригласил Гранца принять участие в рабочей группе на базе налогового комитета относительно работы магазинов Duty Free. Речь идет в частности о вероятной фиктивной продаже алкоголя. По его мнению, это хорошая возможность "не придираться к запятым, а поговорить предметно".

Нардеп отметил, что во время локдаунов из-за пандемии коронавируса покупателей в магазинах Duty Free стало сильно меньше, но они стали покупать алкоголь большими партиями, чего раньше не наблюдалось.

"Это похоже на схемы фиктивных продаж алкоголя, который потом поступает в реальную продажу внутри Украины. Аналогичная история с продажей сигарет в магазинах Duty Free была вскрыта весной. В аэропорту Жуляны нас тоже долго пытались убедить в том, что выезжающие граждане покупают по 23 блока сигарет каждый", – резюмировал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2014 году три компании, связанные с Иванчуком, выиграли контракт на аренду госимущества аэропорта "Борисполь". После чего был заключен договор на передачу объектов в пользование на 10 лет, хотя условия конкурса предусматривали всего-навсего 3-летний срок.

Тогда выяснилось, что связанные с Иванчуком фирмы платят за аренду одного квадратного метра за исключением отдельных площадей довольно "смешные" деньги – от 2372 грн. Для сравнения, WOG заключил контракт на площадь в открытой зоне "Борисполя" на 9530 грн за метр квадратный. А аэропорт "Львов" сдает аналогичную территорию за 10 тыс. грн.