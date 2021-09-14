Нардеп Холодов зовет 'короля Дьюти фри' Гранца на налоговый комитет, чтобы обсудить проблему фиктивной продажи алкоголя

Народный депутат Андрей Холодов пригласил совладельца BF&GH Travel Retail Артура Гранца принять участие в рабочей группе на базе налогового комитета относительно работы магазинов Duty Free. Речь идет в частности о вероятной фиктивной продаже алкоголя.

В сообщении на своем канале в Telegram Холодов отметил, что заседание состоится в понедельник, 20 сентября, в 11:00. На нем будут присутствовать руководители таможни, Министерства финансов, пограничники и журналисты.

По мнению нардепа, это хорошая возможность "не придираться к запятым, а поговорить предметно".

Как заявил Холодов, во время локдаунов из-за пандемии коронавируса покупателей в магазинах Duty Free стало сильно меньше, но они стали покупать алкоголь большими партиями, чего раньше не наблюдалось.

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"Это похоже на схемы фиктивных продаж алкоголя, который потом поступает в реальную продажу внутри Украины. Аналогичная история с продажей сигарет в магазинах Duty Free была вскрыта весной. В аэропорту Жуляны нас тоже долго пытались убедить в том, что выезжающие граждане покупают по 23 блока сигарет каждый", – написал он.

По мнению Холодова, эта проблема возникла не вчера. Во время обычной работы аэропортов и пунктов пропуска с тысячами покупателей в Duty Free не было такой наглядности, а на фоне локдауна все стало очевидно, утверждает нардеп.

"В понедельник в 11.00 на базе налогового комитета предлагаю провести рабочую группу по вопросу работы магазинов Duty Free, чтобы пролить свет на детали этой истории. И публично приглашаю Артура Гранца принять в ней участие. У нас все обсуждения публичные, присутствуют руководители таможни, Минфина, пограничники и даже журналисты", – написал он.

Напомним, ранее Холодов заявил о рекордных продажах алкоголя в магазине Duty Free. покупателя в 2021 году. По мнению нардепа, это фиктивные продажи, а в реальности товар идет на "черный" рынок. По его словам, речь идет об ущербе как минимум в 6-8 млн грн.