Гранц-Иванчук превратили всех туристов в контрабандистов: вскрыта схема

После вскрытой контрабанды сигарет через duty free в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" ее вероятные организаторы бизнесмен Артур Гранц и нардеп Андрей Иванчук (группа "Довира") попались на новой схеме.

При проверке магазинов беспошлиной торговли (duty free) выяснилось, что на пассажиров при пересечении границы оформляли до 30 литров крепких напитков. Это несколько ящиков, например, виски на каждого. С такого алкоголя не нужно платить налоги при условии, если его вывозят за границу. Однако вместо этого тонны спиртного распространяют внутри страны. Бюджет на таких схемах теряет миллиарды гривен.

Один из рекордных объемов продажи такого алкоголя – в пунктах торговли скандального Гранца. Через свои фирмы он связан с народным депутатом Иванчуком, членом комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Именно этот комитет, в том числе, занимается расследованием контрабанды в Украине.

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О том, как работают схемы и кто в них замешан, читайте в материале OBOZREVATEL.

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики инициировал расследование, чтобы выяснить, что и как продается через магазины duty free. Результаты опубликовал на своей странице в соцсети один из нардепов.

К примеру, выяснилось, что магазин беспошлиной торговли в пункте "Порубне" (юридическое лицо СУНШП ТОВ "Дьюти фри трейдинг" в апреле 2020-го, когда в стране был локдаун, на каждого, кто пересекал пункт, оформляли по 30 литров крепкого алкоголя.

Это автомобильный пункт, где duty free не пользуются таким спросом, как в аэропортах. Каждый водитель пытается как можно быстрее пройти таможню, а очередей в магазинах здесь нет. Несмотря на это, "Дьюти фри трейдинг" якобы продавала ящиками алкогольные напитки, не уплачивая при этом акциз. Якобы весь этот алкоголь украинцы забирают с собой за границу.

В то же время по всей стране открывают магазины с названием Duty free, где этот же алкоголь продают незаконно, без уплаты акцизов, без фискальных чеков. К примеру, журналист Евгений Плинский на своем канале в YouTube опубликовал ролик, в котором он покупает контрабандный алкоголь в одном из таких магазинов.

– И реально без акциза? – Уточняет у продавца журналист.

– Покамест да, – ответил продавец. – Вы платите не за бутылку, а за транспортную услугу.

В Закарпатской области, в автомобильных пунктах Дякове–Халмеу и Ужгород–Вишне Немецке (юрлицо то же "Дьюти фри трейдинг") количество продаваемого алкоголя во время локдаунов и карантинов практически не уменьшилось, а вот количество покупателей сильно упало. Магазины в двух этих пунктах пропуска нанесли бюджетам ущерб в 12-15 млн грн, подсчитали в комитете.

"Дьюти фри трейдинг" принадлежит известному предпринимателю Артуру Гранцу. Его уже обвиняли в СМИ в схемах по занижению стоимости арендованных помещений, в контрабанде сигарет. Однако все эти расследования ничем не закончились, бизнесмен остается на свободе и, более того, активно дает интервью, рассказывает, как монопольно заполучил сегменты рынка.

"Совместное предприятие "БФ Груп" и немецкого оператора Heinemann в 2014 участвовало и выиграло в конкурсе на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Можно сказать, что сейчас наша компания оперирует в аэропорту "Борисполь" эксклюзивно", – рассказал он в интервью изданию Liga.

Он признался, что нардеп Иванчук его друг, однако при этом утверждает, что речь идет о личных взаимоотношениях, а не о бизнесе.

К примеру, в компании "Бф груп" (магазины в "Борисполе") уполномоченным лицом является некий Юрий Валентинович Грищенко. Он же числится в руководстве, собственниках "Бф Капитал", "Бф экспо". Он же с 2012 по 2019 год являлся помощником Иванчука.

При этом сам Иванчук не особо и скрывает свой интерес к бизнесу своего друга Гранца. Он приходил на открытие новых магазинов в Борисполе, не скрывает своей дружбы со скандальным предпринимателем.

Подобная схема действует и с сигаретами. Так, только за ноябрь-декабрь 2020 года магазины Duty Free в аэропорту "Жуляны" продали пассажирам 530 584 блока сигарет. По 23 блока на каждого человека. На самом деле пассажиры даже не знают о том, что они "купили ящики сигарет".

Площади под Duty Freе в аэропорту "Борисполь" фактически монопольно занимают компании Гранца-Иванчука. Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2014 году три компании, связанные с нардепом, выиграли контракт на аренду госимущества аэропорта "Борисполь". После чего был заключен договор на передачу объектов в пользование на 10 лет, хотя условия конкурса предусматривали всего-навсего 3-летний срок. Тогда выяснилось, что связанные с Иванчуком, платят за аренду одного квадратного метра за исключением отдельных площадей довольно "смешные" деньги – от 2372 грн. Для сравнения, WOG заключил контракт на площадь в открытой зоне "Борисполя" на 9530 грн за метр квадратный. А аэропорт "Львов" сдает аналогичную территорию за 10 тыс. грн.

И зарабатывают на этом дельцы немало. Иванчуку, чтобы скрыть свое богатство, пришлось фиктивно расторгнуть брак с женой. Затем политик вывез ее и дочь Виталину в Монако, где купил и оформил на них дорогую собственность. По некоторым данным, на тот момент нардеп уже скупил недвижимость в Европе на сумму около 500 млн евро.

OBOZREVATEL обращается к НАБУ, у которого есть подразделение, специализирующееся на преступления в инфраструктурной сфере, с просьбой отреагировать на указанные факты и оперативно привлечь организаторов схемы к ответственности.

Продолжение следует...